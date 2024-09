Dai guai dell' ex Ilva alla trasformazione | un viaggio nella rinascita di Taranto alla Camera dei deputati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Sostenibilità” è stata la parola chiavecelebrazione degli 80 anni dnascita di Confindustria. “ieri, oggi e domani.città pioniera del Mezzogiorno. Laboratorio di resilienza e srebatoio di opportunità”. Questo il titolo scelto per l'evento, tenutosalaa Reginadei, dove si sono avvicendati numerosi interventi dedicatiambientale e socialea città. "Un processo già in atto - ha sottolineato il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, deus ex machina'evento - se partiamo proprio dalle nostre aziende e dloro straordinaria capacità di trasformarsi e di diversificare.