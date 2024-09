Da Tananai a Celine Dion continua la gara a suon di imitazioni su Rai 1 In giuria tra Cristiano Malgioglio Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi siede anche la comica brianzola Katia Follesa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 27 settembre 2024) La prima puntata della 14^ edizione di Tale e Quale Show ha totalizzato poco più di tre milioni di telespettatori pari al 19,9% di share. Un buon risultato per il talent condotto da Carlo Conti. Stasera l’appuntamento è per le 21.30 su Rai 1. Gli undici concorrenti tornano negli studi Fabrizio Frizzi per lanciarsi in nuovedavanti allacomposta dall’integerrimo, dae dalla new entry, che ha sostituto la regina della tv Loretta Goggi. Il quarto giudice speciale sarà la