CM Punk | Non credo cambieranno molte cose dopo il passaggio a Netflix

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ormai è cosa nota: Monday Night RAW passerà acon l’avvento del 2025. Da gennaio, infatti, lo show verrà trasmesso sulla nota piattaforma streaming grazie a un accordo molto lucrativo per ambo le parti. I fan, ovviamente, si aspettano di vedere qualche modifica allo show e in particolare al tanto vituperato TV PG, ma è da qualche tempo ormai che le superstar della compagnia stanno mettendo a tacere tutti i possibili rumours. Questa volta è toccato al Best In The World, CM, parlare dell’ormai prossimodi RAW ae dei possibili cambiamenti che arriveranno con esso. Parlando a KISS FM 103.5 in Chicago,ha parato dei rumours attorno al futuro di RAW e di possibili contenuti più espliciti che possano portare a una nuova “Attitude Era“:“Non penso che vedrete tante differenze rispetto al prodotto di adesso.