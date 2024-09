Cittadella-Frosinone 1-2 Gorini | Atteggiamento sbagliato nostra peggior partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Penso che abbiamo giocato lae dell’anno. Nel primo tempo è mancato ordine in manovra e in fase difensiva. Anche sotto il punto di vista dell’siamo stati carenti. Nel finale abbiamo provato il tutto per tutto, ma nel complesso ilha giocato meglio. Dovremo analizzare gli errori per cercare di migliorare e di ripartire. Oggi gli attaccanti non hanno dato il loro solito apporto. Non dobbiamo disunirci davanti alle difficoltà”. Queste le parole di Edoardo, tecnico del, dopo la sconfitta casalinga arrivata contro ilper 2-1.1-2,: “” SportFace.