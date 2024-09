Caos M5s non sarà il Grillicidio a portare consenso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quando vedo delle narrazioni a senso unico, a me è sempre piaciuto approfondire. Di fronte a guerre, crisi climatiche ed economiche, davvero una questione dirimente può essere il terzo mandato in Parlamento per qualcuno? E il problema può essere semplicemente ridotto al fatto che Beppe Grillo, come Garante del Movimento 5 Stelle e custode di valori e principi (non solo fondatore) si oppone a modificare questa regola usando le sue prerogative? Quale sarebbe stata la “colpa” più grande del Garante? Aver, con un atto di responsabilità, sostenuto l’entrata del M5s nell’allora governo Draghi, con la celebre battuta “pensavo di trovarmi di fronte il banchiere di Dio, invece Draghi è un po’ grillino”.