Addio a Maggie Smith vinse 2 Oscar

(Di venerdì 27 settembre 2024) 15.50 E' morta a 89 anni l'attrice britannica. Lo ha reso noto la famiglia. Nota per la saga cinematografica di Harry Potter e la serie Downton Abbey,ha recitato in molte commedie. Ha vinto due,per "La strana voglia di Jean",nel 1970, e per "California Suite", nel 1979. Ha ricevuto anche 8 premi Bafta. E'stata candidata all'per Otello (1965), In viaggio con la zia (1972), Camera con vista (1985) e Gosford Park (2001). Ha recitato anche in Assassinio sul Nilo.