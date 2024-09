Vlahovic | Il gioco di Motta è più adatto a me di quello di Allegri E meno male…

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024): «Ildiè piùa me didi». Emale Ah, con ildisì che Dusansi diverte. Mica come prima con“Mi sto trovando bene, riesco a esprimermi meglio, questo stile diè piùa me. Con mister, comunque, mi sono sempre messo a disposizione e ho sempre fatto con piacere tuttoche mi ha chiesto“. Emale che riesce a esprimersi al meglio, ci verrebbe da dire. Figurati se si fosse trovato maleha parlato a My Skills, il nuovo format di Dazn. Dice che“subito mi ha parlato di disciplina: fare quelle cose che sembrano semplici, ma in realtà non lo sono. Andare a letto sempre alla stessa ora, riposare bene, dormire bene e seguire la giusta alimentazione”. Insomma, lezioni di vita.