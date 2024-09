Ucciso a coltellate nel comasco un uomo di 76 anni | è giallo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2024) Undi 76, Candido Montini, titolare di un negozio di alimentari ed ex amministratore comunale di Garzeno (Como) è statonella sua abitazione nella piccola frazione di Catasco, sui monti della Valle Albano, nell'alto lago di Como, sopra Dongo. Il corpo è stato trovato ieri dal fornaio, che non avendo visto Montini ritirare come al solito le ceste di pane e, trovando la bottega stranamente chiusa, è passato nell'abitazione a controllare. Ha scoperto il cadavere e ha lanciato l'allarme.