Traffico Roma del 26-09-2024 ore 13 | 30

(Di giovedì 26 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità prosegue un’altra Nicoletta lavori di potatura in viale Leone XIII con transito su carreggiata ridotta tra via Pio IV e via Filippo Bernardini possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiortermine interventi previsto per il prossimo 4 ottobre lavori in corso su via del Foro Italico comportano riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni proseguono a Porta Maggiore i lavori di rinnovo dei binari su parte della rete chiusa pertanto in via Prenestina la corsia tranviaria tra piazzale Prenestino e piazzale labicano al prossimo 3 novembre le linee 235 814 viaggeranno integralmente su bus alle 21 di questa sera all’OlimpicoAthletic Bilbao sfida valida per l’Europa League previste le consuete modifiche alla viabilità nell’area ...