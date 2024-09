Sonego-Mannarino oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lorenzoaffronterà Adriannel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Lo swing asiatico non è iniziato nel migliore dei modi per il tennista torinese, che a Chengdu si è subito arreso all’esordio al nipponico Taro Daniel. Lorenzo proverà a riscattarsi questa settimana nella capitale cinese, partendo da un match alla portata contro unche in questoha faticato a ottenere risultari degni di nota. Non che per l’azzurro sia stata una stagione fenomenale, ma il trionfo a Winston-Salem lo scorso agosto gli ha quantomeno permesso di rimanere attorno alla 50esima posizione mondiale. I precedenti sono in perfettà parità: 2 vittorie per parte. Quest’anno alla United Cup ha vinto il francese.