SKY – Meret out ma Conte è tranquillo | fiducia totale in Caprile

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Con Eliatra i pali,e gli azzurri affrontano l’infortunio dicone ottimismo. L’infortunio di Alexè un duro colpo per il Napoli, ma Antoniotrova conforto in Elia. Nonostante la mancanza del titolare, il mister può contare su un vice promettente, premiato come uno dei giovani più performanti d’Europa. La redazione di Sky Sport ci informa di come l’atmosfera intorno alla squadra sia diottimismo: la rosa è ben attrezzata edimostra già di avere potenziale. Gli azzurri affrontano questo momento con serenità, certi che il portiere possa rivelarsi un’arma preziosa nella corsa al titolo. Ricordiamo che Alexdovrà restare ai box più a lungo del previsto a causa di un infortunio subito durante il match contro la Juventus.