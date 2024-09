Sean Diddy Combs | nuovi dettagli per lo scandalo che coinvolge Hollywood Leonardo di Caprio e JLo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 26 settembre 2024) Fino a qualche giorno faera considerato un’icona della musica e un imprenditore che si era costruito da solo. Al suo ultimo album hanno partecipato tutti, da Justin Bieber a John Legend, e si è aggiudicato una nomination ai Grammy. Ora quegli stessi artisti sembrano avere la bocca cucita. In pochi giorni P.è passato dall’essere un magnate del rap, imprenditore ed attore a essere rinchiuso in una delle prigioni più famigerate di New York City. Dopo aver respinto per la seconda volta la richiesta di cauzione di 50 milioni di dollari proposta dai suoi avvocati, la sua cella è piantonata per paura che possa suicidarsi, proprio alla vigilia del giorno in cui 50 Cent ha annunciato di stare producendo una docuserie Netflix su questo