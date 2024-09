Orticolario riporta alla terra Le piante protagoniste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) CERNOBBIO (Como) Tornare all’essenza di tutto, tornare. Per quattro giorni: da giovedì 3 a domenica 6 ottobre, quando di svolgerà la nuova edizione di, negli spazi di Villa Erba, tra padiglioni, villa storica e giardini affacciati sul Lario. Un momento che, come sempre, vuole fare cultura con le proposte degli espositori, i progetti e le instzioni, i laboratori per bambini e ragazzi, e con un multiforme programma eventi. "e" è il tema 2024, lesono quelle per la fitodepurazione, come sempre con un’ampia offerta dirare, insolite e da collezione, proposte da vivaisti nazionali e internazionali, oltre che di artigianato artistico.