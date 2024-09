Navigazione dei laghi il futuro salpa da Dervio | diverrà una piccola Fincantieri del Lario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Lecco), 26 settembre 2024 – Ildelladel lago di Comoda, che diventerà unadel. Il vecchio cantiere navale del paese costruito negli anni ‘50, dove fanno scalo in officina le imbarcazione delleche incrociano sul lago di Como per trasportare pendolari e soprattutto turisti, verrà riqualificato e ampliato. Ci vorranno 600 giorni e 6 milioni di euro stanziati dal Ministero di Infrastrutture e Trasporti. Una volta terminati i lavori lì potranno essere assemblati, riparati e revisionati ancora più traghetti, ibridi compresi. Verrà allestita inoltre una stazione di rifornimento. Troveranno posto pure capitanti, timonieri e motoristi per la notte. Ciò permetterà di evitare inutili, costose e lunghe trasferte fino all’unico altro cantiere, quello di Tavernola, sull’altro ramo del lago.