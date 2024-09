Napoli-Palermo il dato non lascia dubbi | salti di gioia per De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) La gara di questa sera di Coppa Italia del, oltre che per Conte, è molto improtante anche per lo stesso De. Ildi Antonio Conte, dopo aver ottenuto un ottimo pareggio con la Juventus di Thiago Motta, è pronto per tornare a giocare una gara di Coppa Italia. Dopo aver superato il Modena ai calci di rigore, infatti, gli azzurri sfideranno una squadra del campionato di Serie B, ovvero ildi Alessio Dionisi. Considerando la mancata partecipazione alle competizioni europee, infatti, la Coppa Italia potrebbe diventare un obiettivo importante per ildi Antonio Conte. Di questa possibilità, di fatto, ne è consapevole la stessa tifoseria partenopea., ben 40.