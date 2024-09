Luna Rossa si fa fregare alla seconda regata | 1-1 con Ineos-Britannia cosa accadrà sabato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)vince ladelle finali di Louis Vuitton Cup e pareggia i conti conche si era aggiudicata la prima. Nel mare antistante Barcellona gli inglesi hanno avuto la meglio sull'AC75 italiana nel secondo match race della finale di Louis Vuitton Cup che si disputa al meglio dei 13 regate: il primo team che arriverà a sette successi vincerà la manifestazione riservata agli sfidanti e otterrà il pass per la 37esima Coppa America competizione velica c'è il defender, ovvero il Team Emirates New Zealand. Domani giornata di riposo.torneranno in acqua per altri due match raceprossimo. "Sappiamo tutti che in Italia la Coppa America è un sogno. L'abbiamo inseguito questo sogno per molti anni, anche prima che io nascessi.