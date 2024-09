LIVE Cobolli-Bublik 4-5 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro si riprende il break ma perde il servizio da 30-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Niente, pessimo attacco di dritto sul rovescio di, che intelligentemente opta ancora per il passante basso nei piedi.. Incredibile. 30-40 Gratuito di rovescio. Incredibile, palla. Dopo due recuperi di palla corta regalati dal romano, l’errore e ancora la chance per il kazako. 30-30 Due righe nello scambio per, ennesima palla corta, altro errore nel recupero di. 30-15 Lungo il recupero di smorzata del romano. 30-0e dritto. Dai! 15-0 In rete il rovescio del kazako. 4-4 E allora! Rischiando di andare sotto di duerecupera il turno diregalato in precedenza! Seconda 40-A Passa di dritto il romano! 40-40 Attacco di rovescio lungoriga titubante di. Esce di due millimetri. Seconda 40-A Doppio fallo (3°). 40-40 Perfetta invece questa. Già bravo ad arrivarci Flavio.