L’incubo sulla Statale 36 i cantieri autunnali mettono tutti in coda | Perché non farli prima?

(Di giovedì 26 settembre 2024) Desio (Monza e Brianza) 26 settembre 2024 - Odissea, incubo, disastro. Sono tante le parole, tutte ai limiti del “catastrofico”, che circolano in questi giorni, nelle piazze reali e virtuali della Brianza, abbinate alla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, più nota come Valassina. Un tam tam di proteste che accomuna un po’coloro che sono costretti a muoversi, negli orari di punta, per andare a lavoro o scuola. E che, dall’arteria che collega Milano e Lecco tagliando in due la Brianza, si riversa nei centri abitati attigui, creando un grande ingorgo diffuso di auto e mezzi pesanti,in fuga negli orari di punta dalla superstrada praticamente bloccata dai. Una situazione che ha creato un cocktail tossico di rabbia, lamentele, disagi. Tutto nasce dai lavori in corso lungo la carreggiata per il nuovo asfalto, con tanto di svincoli chiusi a scacchiera.