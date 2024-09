Le tendenze make-up avvistate alla Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) Anche se laè ormai giunta al termine, in passerella non mancano le ispirazioni il cui impatto è duraturo, soprattutto sul web. Ma quali sono ledi bellezza, e nello specifico di-up,tra i brand? Lasi è conclusa ancora una volta lanciando numerosi spunti non soltanto per la stagione che verrà, ma anche per quella attualmente inaugurata. L’autunno è ufficialmente subentrato anche nel guardaroba, motivo per cui sono in tantissimi a cercare ledel momento, anche in campo beauty. L’ispirazione in passerella di certo non manca: i brand coltivano sapientemente non solo gli outfit delle nuove collezioni, ma anche l’aspetto delle proprie modelle tramite le quali possono marcare o lanciare nuovi beauty trend.