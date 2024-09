La settimana della bellezza | Qui la cosmesi conta e fa crescere il territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) La “Milano Beauty Week“ ha aperto i battenti ieri, a Milano, con un convegno inaugurale in Assolombarda. Ma, per la prima volta, con l’obiettivo di allargare i confini per valorizzare i distretti produttivi, c’è stato un appuntamento satellite nella vicina Lodi. Il Lodigiano vanta infatti un primato per le sue eccellenze di settore. Ecco perché, dalla collaborazione tra Cosmetica Italia e Assolombarda, infatti, è nato “Alla scoperta dell’eccellenza cosmetica nellodigiano“, il primo convegno di “Milano Beauty Week Off“ svolto ieri alle 15.30 a Lodi nell’azienda Icr. Promosso da Cosmetica Italia e Assolombarda, l’incontro aveva l’obiettivo di valorizzare e far conoscere le realtà cosmetiche più rappresentative di quello che è stato definito il "L o di Beauty District". Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia, ha aperto l’evento.