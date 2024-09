ho Mobile | 200 GB in 4G o 5G la differenza è solo di un euro

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Confrontando le offerte di ho, risulta evidente una grande opportunità per gli utenti: è possibile scegliere tra 200 GB in 4G a soli 8,99 € o la versione 5G per 9,99 €, pagando unin più. Questa scelta offre una soluzione accessibile a chi desidera un piano dati generoso, con la libertà di optare per una connettività avanzata senza spendere troppo. Offerta hoOfferte TIM Fibra per casa: internet ultraveloce fino a 2,5 Gbps da 24,90€ Connettività 4G e 5G: cosa cambia tra le due tariffe hoL’unicatra i due piani è la velocità di navigazione. Il 4G è più che sufficiente per l’uso quotidiano (streaming, social media, navigazione), ma il 5G garantisce prestazioni superiori, soprattutto per chi usa applicazioni ad alta intensità di banda, come il gaming online o lo streaming in 4K.