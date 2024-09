Germania il biglietto da visita di UniCredit | la cura di Hvb

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'ingresso diin Commerzbank preoccupa i tedeschi, il cancelliere Scholz non ha esitato a definirlo "atto ostile" e i sindacati sono sul piede di guerra perché temono che con il gruppo italiano al potere si perderebbero due terzi dei posti di lavoro. Il ceo diAndrea Orcel ha rassito sulle prossime mosse: "Non chiederemo posti nel loro cda", ma a tranquillizzare la- riporta Il Sole 24 Ore - dovrebbe essere il precedente relativo a, che rappresenta un buon "da" da tenere in considerazione: laa Hvb. Hypovereinsbank è tra i primi posti, e non solo perché è la terza più grande banca tedesca dopo Deutsche bank e Commerzbank. I numeri e la performance di HVB sono positivi, tanto da poterla indicare come banca-modello, come ha fatto ieri il ceo diAndrea Orcel.