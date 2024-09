Formula 1 Daniel Ricciardo licenziato dalla Racing Bulls

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024)non è più un pilota della. L’indiscrezione, che era già nell’aria da qualche tempo, è diventata ufficiale. Complici gli scarsi risultati maturati durante il 2024, l’australiano, che avrebbe sognato un ritorno in Red Bull, ha salutato la scuderia che lo aveva riaccolto lo scorso anno in Ungheria. Il 35enne, che potrebbe lasciare il mondo della F1 (almeno come pilota), in questa stagione è andato a punti in cinque occasioni e occupava il quattordicesimo posto nella classifica piloti, 10 punti dietro il compagno di squadra Yuki Tsunoda. Al posto diè pronto Liam Lawson, 22enne neozelandese, terzo pilota Red Bull, che esordirà nel prossimo Gp degli Stati Uniti a Austin. Articolo completo:1,dal blog Lettera43