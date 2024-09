Estirpazione dei vigneti? Un film già visto Unione italiana vini propone in alternativa una cura just in time

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laper il vigneto Italia da qui ai prossimi anni? Il contenimentoin. A dirlo è il presidente diLamberto Frescobaldi al margine della presentazione dei dati vendemmiali a Divinazione Expo di Siracusa, che hanno decretato dei quantitativi 2024 pari a 41 milioni di ettolitri. «Con i numeri della Gdo e dell’export in calo e le giacenze ancora alte è l’ora di farci delle domande. A me sinceramente preoccupa soprattutto sapere che le cantine sono ancora piene, perché ciò significa che i produttori hanno poca capacità di negoziare e devono accontentarsi di prezzi più bassi perché il prossimo anno ci sarà una nuova vendemmia da smaltire». Di fatto, il dato delle giacenze è ormai diventato un parametro fondamentale - al pari di quello export e dei consumi – per capire come sta andando il mercato.