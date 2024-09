Empoli coraggio e sfrontatezza D’Aversa ha trovato la ricetta giusta Adesso la missione è non fermarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Simone CioniPrendi ildi, aggiungi ladei tanti giovani talenti azzurri, mescola bene con il lavoro quotidiano ed ecco lache ha permesso all’di espugnare il campo della capolista Torino, regalandosi un altro derby con la Fiorentina con in palio i quarti di finale della Coppa Italia (traguardo raggiunto solo in altre tre circostanze). Solo la Juventusè imbattuta come gli azzurri. "Quando sei l’è probabile che capiti che nella formazione iniziale ci siano quattro ragazzi del settore giovanile e per me è stato un orgoglio vederli giocare così – ha commentatosubito dopo il triplice fischio finale a Torino –. Quando ci sono gare ravvicinate, per il nostro obiettivo in campionato che è la salvezza, servono tutti quanti.