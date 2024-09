Ecco come il principe Harry contatta i figli quando è via

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 26 settembre 2024) IlArchie e lassa Lilibet molto probabilmente non sono al corrente della faida familiare in corso. I loro genitori, ile Meghan Markle, hanno deciso di lasciare definitivamente la monarchia britannica nel 2020. Ora i duereali sono cresciuti in ambienti completamente diversi. Ma anche se sono lontani dai paparazzi del Regno Unito, Archie e Lilibet continuano a fare notizia. Questo a causa delle azioni dei loro genitori, e non tutte sono positive. Per esempio, i Sussex sono stati etichettati“imbroglioni” dopo che sono state rese pubbliche le voci sulle potenziali scuole future di Archie e Lilibet. Comprensibilmente,e Meghan hanno scelto di non portare con sé inei loro recenti tour in Nigeria e Colombia. Mentreha viaggiato da solo in diverse occasioni.