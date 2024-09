CURRICULUM

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tra i numerosi vantaggi di partecipare a gruppi e corsi al di fuori della propria classe o scuola c’è anche un fattore accademico e professionale. Queste attività, infatti, si possono inserire neldello studente e possono arricchire anche una candidatura professionale. Nel mondo del lavoro, per i recruiter è importante capire che tipo di persona sei e capire se sei adatto per quella posizione lavorativa. Inoltre, bisogna ricordare che i recruiter sono esseri umani: se avete degli interessi in comune potrebbero rimanere positivamente colpiti dalla tua candidatura e ricordarsi di te nella fase successiva dell’iter di selezione. Ad esempio, praticare uno sport può trasmettere l’impressione di una persona con perseveranza, competitività e spirito di squadra.