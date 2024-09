Ciclismo Muriel Furrer cade nella prova in linea juniores dei Mondiali 2024 | svizzera in condizioni critiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) In attesa di aggiornamenti. Un brutto incidente si è verificato nel corso deidisu strada a Zurigo ().femminile, stamane c’è stata una caduta le cui cause sono ancora da accertare. A essere stata vittima del crash la. La 18enne elvetica, al via dellaa cronometro due giorni fa e 44ªclassifica finale, stando alle prime di ricostruzioni ha battuto in maniera importante la testa e per questo è stata trasportata d’urgenza in ospedale via elicottero con un grave trauma cranico. Le suesono state definite molto, ma bisogna ancora comprendere quale sia la gravità della situazione.