Bonifici istantanei pericolosi per le truffe online guadagni degli italiani a rischio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ipotrebbero trasformarsi da risorsa a minaccia. La soluzione pensata da molte banche per permettere il pagamento immediato di fatture, ordini, prestazioni o passaggio di denaro tra amici, infatti, potrebbe risultaresa per le sempre più frequenti, col vicequestore Lisa Di Berardino, superesperta dicibernetiche che ha messo in guardia tutti. Da opportunità aLa moda del bonifico istantaneo prende piede in Italia e non solo, con numerose banche che danno la possibilità ai propri clienti di accedere al servizio di pagamenti immediato. Un’opzione che ha i suoi costi, con la soluzione che cambia da istituto a istituto, ma che nasconde anche delle insidie.