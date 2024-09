Amici 2024 le anticipazioni della prima puntata | ecco la nuova classe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)ladi. Quasi quattro mesi e mezzo dopo la vittoria da partecantante Sarah - la ballerina Marisol si era invece aggiudicata il successo nella categoriadanza - nella classifica generale e in quella di canto, si torna sui banchi. E’ stata registrata oggi, giovedì 26 settembre, ladiche andrà invece in onda su Canale 5 domenica 29 settembre dalle 14 alle 16. Unaparticolarmente importante perché è quella nella quale la conduttrice Maria De Filippi annuncia i nomi degli allievi che compongono lascuola di. Allievi, già . E non ancora concorrenti, titolo che i partecipanti al talent show targato Fascino acquisiscono soltanto una volta in cui arrivano alla fase del Serale del programma.