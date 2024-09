Tutto chiede Salvezza 2 | recensione della serie Netflix con Federico Cesari

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 25 settembre 2024)2:conDopo il grande successo del primo ciclo, adattamento del libro omonimo autobiografico di Daniele Mencarelli, torna dal 26 settembre su, ladi successo che vede protagonista. Sempre prodotta da Picomedia e diretta da Francesco Bruni, il quale si conferma ancora una volta la sensibilità giusta per questo tipo di racconto,2 ci riporta Villa San Francesco a distanza di due anni dall’ultima volta in cui siamo stati accanto a Daniele. Di cosa parla2 Come anticipato, torniamo dal protagonista: Daniele, che con Nina (Fotinì Peluso), ha dato il benvenuto alla loro piccola Maria. Ma i due si sono anche lasciati, e infatti lasi apre sulla loro battaglia legale per la custodia dell’infante.