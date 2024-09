Trump ' sarò il protettore delle donne' bufera sui social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sta scatenando forti polemiche suila dichiarazione che Donaldha fatto durante un comizio in Pennsylvania definendosi "il". "Non avrete più l'ansia per tutti i problemi che ci sono nel nostro Paese. Sarete protette e ioil vostroNon penserete più all'aborto", ha dichiarato il tycoon insistendo: "Non sarete più abbandonate, sole o spaventate. Non sarete più in pericolo". Diverse organizzazioni per i dirittihanno attaccato le dichiarazioni dell'ex presidente definendole "viscide e inquietanti".