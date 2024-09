Strage a Nuoro chi era Roberto Gleboni | incensurato e con una pistola detenuta legalmente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2024), senza precedenti di violenza in casa e con una. Questo è quello che emerge su, che questa mattina aha ucciso la moglie Maria Giuseppina Massetti e la figlia 25enne Martina. In gravissime condizioni il figlio di 10 anni, come fa sapere il reparto di Rianimazione del San Francesco di, ma sono feriti anche l’altro figlio di 14 anni, il padrone di casa e vicino Paolo Sanna, incontrato casualmente sul pianerottolo, e la madre Maria Esterina Riccardi.