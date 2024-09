Sonno e buona salute | un rapporto molto stretto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dormire male: un dramma per gli adulti, ma ancora di più per i bambini e i ragazzi. Ilristoratore, che permette a tutti noi di affrontare le giornate in modo sereno e produttivo, è uno dei pilastri del benessere: pilastro, però, messo sempre più a rischio dagli stili di vita errati e spesso sottovalutato anche dai medici.Le ultime evidenze scientifiche, infatti, dimostrano che è indispensabile per le funzioni esecutive come memoria, apprendimento e per i meccanismi di plasticità neurale, che ci consentono di adeguarci alle nuove condizioni e di trovare soluzioni alternative ai problemi.