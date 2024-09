Sfila la mela | Oltre 30 torte all’assaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una domenica pomeriggio molto partecipata, l’ultima scorsa, nella Piazza dei Tre Parchi a Rometta-Soliera, a fianco della nazionale 63 del Cerreto in occasione della prima manifestazione di "la": evento organizzato dall’Associazione Mamme e Comune di Fivizzano per presentare appunto la, uno dei prodotti tipici del territorio fivizzanese. Una manifestazione molto partecipata, a cui hanno preso parte molti bimbi del nostro Comune – afferma Marco Varese, assessore alle Attività Produttive – che hanno realizzato disegni a tema sulla. Invi è stata una gara di cucina per scegliere la migliore torta di mele della giornata. Un’occasione – prosegue l’assessore – in cui si è dato spazio alla preparazione ed assaggio di apertivi analcolici ed alcolici a base di mele e di specialità come le frittelle sempre a base del frutto prelibato".