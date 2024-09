Serie A Giudice Sportivo 5ª giornata | per 2 dell’Inter seconda sanzione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) QuintadiA che vede l’Inter senza squalifiche particolari. Ilha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Per un nerazzurro già due ammonizioni. I PROVVEDIMENTI – Qualchein termini di ammonizioni per l’Inter, a differenza della volta precedente dopo la sfida con il Monza. A livello disciplinare, però, non ci saranno squalificati per Udinese-Inter in programma sabato alle ore 15. Secondo ammonizione per Kristjan Asllani così come per Simone Inzaghi, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Prima invece ammonizione in questo campionato sia per Hakan Calhanoglu che per Federico Dimarco. Per l’Udinese nessun squalificato, solamenteammonizione in questaA per l’attaccante Lorenzo Lucca.