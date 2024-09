Schlein | Non ha senso rinnovare ora il cda della Rai

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ROMA – “Guardi, noi sulla Rai abbiamo tenuto una linea chiarissima. Siccome è entrata in vigore una normativa europea che chiede finalmente di rendere la Rai indipendente dalla politica e dai partiti, noi vogliamo che si faccia subito questa riforma. Chehaora un Cda che comunque sarebbe già a scadenza? Solo per spartirsi le poltrone”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly(foto), intervenendo ieri sera alla trasmissione televisiva “Di Martedì” in onda su La 7. L'articolo: “Non haora il cdaRai” L'Opinionista.