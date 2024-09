Sarco è stato utilizzato lunedì in un casolare nei boschi del Canton Sciaffusa in Svizzera da una 64enne americana che soffriva di una grave deficienza immunitaria e che aveva chiesto di morire in questa sorta di camera a gas

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “” èusato. La cosiddetta capsula del suicidio assistito, presentata a luglio scorso, tra le critiche, è stata messa in funzione la prima volta per consentire l’eutanasia di una cittadina statunitense di 64 anni chedi unacompromissione. Il caso, successo in, però, ha fatto scattare diversi arresti, perché il macchinario non è conforme alla legge. Non solo, la capsula è stata usata in una baita a Merishausen, nellasettentrionale, e non in una clinica autorizzata. Per questo i magistrati hanno aperto un procedimento penale per sospetto di istigazione e complicità nel suicidio.