Raddoppio della Siena-Grosseto l’esplosione controllata per la nuova galleria ‘Poggio Tondo’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Civitella (), 25 settembre 2024 – Proseguono i lavori di ampliamento a quattro corsie. Nei giorni, nel tratto compreso tra Lampugnano e Civitella (lotto 4), Anas ha fatto brillare 80 cariche esplosive disposte su una parete rocciosa. L’operazione, eseguita da personale specializzato, era finalizzata a riprofilare la parete di roccia dove, nei prossimi mesi, si affaccerà la“Poggio Tondo”, attualmente in fase di scavo dal fronte opposto. Le cariche sono state disposte dai rocciatori in punti prestabiliti e individuati per distaccare i volumi rocciosi da eliminare. Questo permetterà di eseguire in sicurezza lo sfondamento dell’ultimo diaframmadall’internomontagna verso l’esterno e realizzare le opere di imbocco.