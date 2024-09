Prima ti escludo poi ci ripenso | cosa insegnano i casi di Mario Rui e Zalewski

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Della serie:ti, poi ci. Perché non ci sono provvedimenti disciplinari dietro all’allontanamento del gruppo dinella Roma oRui nel Napoli, ma mere logiche di calciomercato. Che quest’anno più che mai di logico ha avuto ben poco. Ma si deve procedere con ordine. Per entrambi gli esterni si era fatto avanti il Galatasaray. Fuori tempo massimo per il mercato italiano, ma assolutamente nei limiti legittimi del mercato turco: erano considerati esuberi o comunque giocatori sacrificabili ai fini del bilancio dalle rispettive squadre e potevano serenamente trattare con terze parti.che è successa. Solo che nel frattempo, proseguiva il campionato in Italia e sia De Rossi sia Conte avevano deciso di mettere i due giocatori fuori rosa. Non senza qualche strascico polemico, ma tant’è.