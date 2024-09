Per quale motivo Musk vuole far visualizzare i post degli utenti bloccati?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Due spiegazioni tecniche che non rispondono ai reali problemi. Due motivazioni che fanno a pugni con le reali esigenzeche vorrebbero navigare facendo valere le proprie scelte e non vedendo ciò che hanno deciso di non vedere. L’ennesima iniziativa controversa presa da Elon– che, tra l’altro, non sembra conoscere la storia e i tentativi precedenti (falliti) fatti da Twitter prima della sua acquisizione – riguarda la visibilità deisu X. Dunque, se decido di utilizzare il tasto “blocca” su un account, l’algoritmo potrebbe continuare a proporci ciò che quello stesso account pubblica e viceversa. Ma senza poterci interagire.