Party on the bus! La cantante ha scelto un modo davvero originale per lanciare il suo nuovo singolo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Laura Pausini continua a sorprendere il pubblico con il lancio del suoCIAO, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 settembre in italiano e spagnolo. Questo brano, parte dell’album celebrativo Anime Parallele, coincide con il 30º anniversario della sua carriera e include collaborazioni prestigiose. Ilè stato scritto da artisti di fama internazionale come Sam Smith e prodotto da Fraser T. Smith, già noto per i suoi lavori con Adele e Drake. Il caschetto biondo di Laura Pausini per CIAO La canzone, accompagnata da un videoclip firmato dal regista Gaetano Morbioli, vede Laura Pausini indossare un sorprendente caschetto biondo. Simbolo di una nuova fase artistica e personale.