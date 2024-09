Pallanuoto femminile si disputeranno a Catania e Padova i gironi della prima fase

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono state ufficializzate le sedi dei dueeliminatori14ma edizioneCoppa Italia di, che saranno composti da cinque squadre ciascuno e si giocheranno aed a. Lamanifestazione è in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024: in ciascuno dei raggruppamenti, ospitati da L’Ekipe Orizzonte e Plebiscito, le prime tre avranno accesso alla Final Six, prevista da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2025. In ogni girone laclassificata andrà direttamente in semifinale, mentre seconda e terza giocheranno i quarti di finale: nel Girone A ci saranno L’Ekipe Orizzonte, Rapallo, Trieste, Cosenza ed Ancona, mentre nel Girone B si sfideranno Plebiscito, SIS Roma, Bogliasco, Brizz e Lazio.