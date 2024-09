Meteo ultimo weekend settembre perturbato con calo temperature

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Italia divisa in due nel corso dei prossimi giorni con un flusso di aria mite in risalita sul Mediterraneo centrale che porterà un aumento delle. Saranno soprattutto le regioni del Centro-Sud a risentire di questa breve risalita di aria calda con anomalie positive anche di 4-5 gradi. Condizioniche invece sulle regioni del Nord Italia saranno instabili ocon precipitazioni anche intense e a carattere di temporale soprattutto a ridosso delle Alpi. Gli esperti per il prossimo fine settimana confermano un generaletermico grazie all'aria fresca in arrivo dall'Atlantico che porterà lea crollare fino a qualche grado al di sotto delle medie. Prima settimana di ottobre che dovrebbe vedere invece una rimonta dell'alta pressione con tempo più asciutto.