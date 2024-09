Lui è il volto europeista dell' Italia Weber schiera il Ppe con Tajani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) «L'è un Paese chiaramente orientato al centrodestra. C'è una tradizione cristiano-democratica. E i primi anni sotto la guida di Antonioci hanno dato ragione, penso che siamo sulla strada giusta. Vinciamo. Per me, inoltre,è la faccia chiarae atlantista nel governo di questo Paese». Con queste parole Manfred, presidente del Ppe, chiarisce quanto i Popolari europei, prima forza politica in Europa, facciano affidamento sul vicepremierno e segretario di Forza. Soprattutto in questa fase in cui Ursula von der Leyen ha indicato la squadra dei commissari e l'ha come suo rappresentante Raffaele Fitto. «Non tutti nel governono sono stati sempre chiari su questo allo stesso modo, ma Antoniosì.