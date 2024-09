Latina controlli degli ispettori ambientali Vigiles-Fipsas | oltre 800 euro di multe

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – Fine settimana didel comune di, coordinate dalla Polizia Locale, per contrastare l’abbandono di rifiuti sul territorio cittadino. Nella giornata di sabato e domenica sono state controllate zone critiche come Via Verdi, Via dei Volsci, Viale Giulio Cesare e Borgo San Michele. Ial corretto conferimento dei rifiuti nel territorio comunale hanno riguardato il rispetto dei regolamenti nazionali, regionale e comunali per conduzione dei cani e la tutela della biodiversità fluviale. In totale sono state fermate 140 persone e redatti sei verbali amministrativi per un totale di 800. Glialla nomina del comune di, sono muniti di decreto della Prefettura -guardia zoofila- e decreto della Regionale Lazio -guardia ittica-.