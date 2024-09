Israele minaccia di entrare in Libano tensione alle stelle Proseguono i colloqui guidati dagli Usa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Medioriente è una polveriera. Oggiha annunciato di essere pronto a una possibile operazione di terra in. Lo confermano le ultime parole del capo di Stato Maggiore delle forze israeliane (Idf), Herzi Halevi. “Sentite i jet. Abbiamo attaccato tutto il giorno. Sia per preparare il terreno per il vostro possibile ingresso che per continuare a danneggiare Hezbollah”, ha dettotruppe durante una simulazione di offensiva di terra in, secondo quanto riporta il Times of Israel. Medioriente,diin“Oggi Hezbollah ha ampliato il raggio d’azione – ha aggiunto – Più tardi, riceverà una risposta molto forte”. L’obiettivo dichiarato è consentire agli abitanti del nord didi tornare nelle proprie case. “Per questo – ha detto Halevi – prepariamo la manovra” di terra.