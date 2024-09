Il cuore verde dei Navigli | Un parco pulito e sicuro Unico problema i graffiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un polmonein zona, nato da un progetto di riqualificazione in una zona all’epoca povera di giardini e ricolma di baracche, depositi e magazzini. Dedicato al fondatore dello scoutismo, ilBaden-Powell si stende su un terreno ondulato di 35mila metri quadrati. Al suo interno gradinate e pergolati, aree per bimbi e per cani, tavoli da ping pong e picnic, muretti dipinti cone murales. "È una zona tranquilla", racconta Alberto Errigo, che ci porta il cane tre volte al giorno. "Èe l’erba ben tenuta, pure di sera mi sento al". Anche per Marco Grifi si respira una "bellissima atmosfera", malgrado una disavventura: "Era sotto Natale, qualche anno fa, non c’era nessuno in giro e sono stato inseguito da tre ragazzi incappucciati".