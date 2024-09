Il concorso da primario | Quella nomina prevista con un anno di anticipo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Noi avevamo previsto ladi Ferrari alla guida della chirurgia vascolare". A dirlo è il Movimento popolare Rinascita Morelli autonomo, con in testa il presidente Ezio Trabucchi. "Nel luglio 2023 il dottor Gian Luca Canu, in quel momento direttore () della chirurgia vascolare di Sondalo, si trasferisce all’ospedale di Cremona anche per la difficoltà di rapporti con l’allora direzione generale dell’Asst Valtellina e Alto Lario. Qualche mese dopo, il dott. Stefano Aldo Ferrari, chirurgo vascolare, si trasferisce dall’ospedale di Lecco a quello di Sondalo. Da allora iniziano a circolare diverse voci, non solo in ambienti sanitari e tutte dicono che il dottor Ferrari sia il “predestinato“ a questa". Dell’insistenza di queste voci il movimento ha parlato in un post nell’ottobre 2023.