IBL Banca e Plastic Free Onlus | insieme per rimuovere in un anno mille chili di plastica dall’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – IBLrinnova il proprio impegno a tutela dell’ambiente e in particolare del mare sostenendo, associazione di volontariato che dal 2019 è impegnata in attività per contrastare l’inquinamento daa e sensibilizzare il pubblico su questo tema. Per inaugurare la nuova partnership, IBLsponsorizza e partecipa al clean up organizzato sabato 28 settembre a Ostia, nella spiaggia libera Grigia presso il Lungomare Duca degli Abruzzi, coinvolgendo anche i propri dipendenti e i clienti che desiderino prendervi parte. L’evento, aperto al pubblico, sarà l’occasione per contribuire a salvaguardare l’ambiente con un gesto concreto e a rendere pulita e fruibile un’area naturale destinata alla comunità. È possibile iscriversi al clean up gratuitamente tramite l’apposita pagina del sito